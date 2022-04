“Big Brother”: André Abrantes expulso da casa

André Abrantes foi o mais recente concorrente expulso do “Big Brother – A Revolução”. Jéssica Fernandes conseguiu manter-se na “casa mais vigiada do país”.

Mais um domingo, mais uma expulsão: André Abrantes foi o participante expulso no programa conduzido ontem à noite por Teresa Guilherme. O músico reuniu, apenas 19 por cento dos votos do público – que votava pela positiva -, e abandonou a mansão da Ericeira.

Já Jéssica Fernandes manteve-se no “reality show” da TVI. No confronto direto com André Abrantes, a fadista teve 82 por cento dos votos dos telespetadores, numa votação que durava, já, há duas semanas.

“O Big Brother foi uma experiência inovadora, nunca tinha vivido nada assim. Foi único!”, referiu o músico à chegada aos estúdios da Venda do Pinheiro.

Recorde-se que as ex-concorrentes Andreia e Joana continuam “infiltradas”.

O programa da TVI termina na passagem de ano, altura em que se saberá o(a) grande vencedor(a) do “Big Brother – A Revolução”.