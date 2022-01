André Filipe foi expulso, esta quarta-feira, da casa mais vigiada do país por não respeitar as regras do “Big Brother”, da TVI.

O concorrente continua a ser tema de assunto na Imprensa. Depois de as críticas que recebeu dentro da casa pelos colegas por causa do seu comportamento, André Filipe foi expulso do jogo.

A notícia foi avançada pelo site oficial do “Big Brother”, da TVI. Até ao momento, os concorrente não sabem que o colega de casa foi expulso por não respeitar as ordens do “BB”.