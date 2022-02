“Big Brother”: André Filipe revela que Bruno “teve convulsões” e foi assistido pelos bombeiros antes de sair

Finalmente, a revelação: semanas depois da saída de Bruno do “Big Brother – A Revolução” que ainda não ter sido explicada, André Filipe revelou que o jovem teve “convulsões”, “desmaios” e, inclusivamente, foi “assistido pelos bombeiros”.

André Filipe esteve à conversa com o blogue “Dioguinho”, apenas um dia depois de ter tido alta do hospital na sequência de um surto psicótico que o levou a ser expulso da “casa mais vigiada do país”. Na conversa com o blogue, o “namaste”, como gosta de ser conhecido, começou por justificar as suas ações estranhas na mansão da Ericeira.

“Queria fazer uma manifestação e uma revolução na piscina, todos diferentes, todos iguais. Era uma indireta para os meus colegas da casa. Nas paredes escrevi paz, amor e união”, começou por dizer o concorrente expulso ao Dioguinho.

“Quis desafiar-me ao mexer nas luzes da piscina, aquilo era tudo plástico e depois meti-me lá dentro para salvar uma borboleta”, lembra André Filipe.

“A produção foi excelente. Eles metiam-me sempre a falar com uma psicóloga. Mas então e o Bruno e o Luís?” questiona o “bruxo” que partiu, então, para as revelações.

“O Bruno só desmaiava e voltava à vida e teve um devaneio, cedeu à pressão e partiu a cozinha! Prenderam-no no quarto e tiveram de ir lá os bombeiros porque teve várias convulsões! Ele não conseguia ser infiltrado e mentir aos colegas, era uma pessoa muito pura”, concluiu André Filipe.