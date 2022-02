“Big Brother”: Andreia e Jéssica Fernandes salvas das nomeações e Carina crítica

As concorrentes do “Big Brother – A Revolução” foram salvas pelos portugueses, esta terça-feira, evitando a expulsão na gala de domingo à noite.

Andreia e Jéssica Fernandes foram as escolhidas pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao serem as menos votadas nas nomeações contra Carina, Jéssica Antunes, Zena e Joana.

No entanto, Carina interrompeu posteriormente a ligação em direto e acusou a bailarina de difamar os restantes jogadores ao dizer que estes lhe fazem “bullying”, sendo esse o motivo pelo qual foi salva das nomeações.

“É só para dizer aos portugueses que aqui ninguém faz bullying com a Andreia e se ela cita isso todos os dias, agora entendo a votação”, disse a nortenha.

Recorde-se que a jogadora foi criticada por alguns concorrentes da casa, esta terça-feira, depois de ter dito que os homens da casa faziam “bullying” a Pedro.

