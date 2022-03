“Big Brother”: Andreia é novamente salva pelos portugueses

A concorrente do “Big Brother – A Revolução” foi novamente salva pelos portugueses, esta terça-feira, evitando a expulsão na gala de domingo à noite.

Andreia, de 40 anos, foi escolhida pelo público para permanecer no “reality show” da TVI durante mais uma semana, no mínimo, ao ser a menos votada – com apenas 12 por cento – nas nomeações contra Carlos, Joana e Pedro.

“Obrigada portugueses, obrigada família. […] Obrigada a todos, afirmou a jogadora, visivelmente entusiasmada.

Recorde-se que a bailarina entrou no formato da estação privada como infiltrada e não como concorrente, tendo conseguido posteriormente o lugar na casa da Ericeira.