“Big Brother”: Anuska termina “relação” com Hélder

Depois de ter visto o “namorado” muito próximo de Joana Diniz dentro da mansão da Ericeira, Anuska disse ontem a Hélder que os dois se iriam afastar.

O fim de um “namoro” que nunca o chegou a ser verdadeiramente, embora os dois tenham trocado um beijo na boca há uma semana: Anuska foi ontem aos estúdios da Venda do Pinheiro dizer a Hélder para “cada um continuar a sua vida”, depois de ter visto o participante do Norte em cenas mais íntimas com Joana Diniz no “Big Brother – Duplo Impacto”.

Hélder garantiu que tudo não passou de uma brincadeira, mas a irmã da antiga participante Iury não acreditou e acusou o participante de ser movido pelos desejos e vontades do grupo.

Mais tarde, durante a gala apresentada por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, Anuska “pegou-se” em direto com Joana Diniz, com esta última a garantir que Hélder “tem piada” mas que “serve para 45 minutos, agora, para 24 horas, nem pensar!”.

A concorrente da Margem Sul garantiu que as cenas mais próximas com os jogador nunca passaram de brincadeira.