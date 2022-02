“Big Brother”: Bernardina arrasa Teresa e acusa-a de ser “víbora”

Bernardina acusou Teresa de ser “a víbora” do “Big Brother – Duplo Impacto”, realçando ainda que não gosta das atitudes da jogadora.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, que entrou no “bunker” na casa da Ericeira, durante a gala deste domingo, 10 de janeiro, caracterizou os jogadores do formato da TVI com base em espécies de peixes.

Quanto ao “peixe víbora”, Bernardina atribuiu-o a Teresa, justificando que não gosta da prestação da jogadora e aconselhando-a ainda a “mudar a personalidade”.

“Na minha opinião, a víbora é a Teresa. Não gosto da prestação dela, não gosto das atitudes dela como mulher. Não deixa falar, grita alto. Não é o primeiro programa dela, é o segundo, e podia redimir-se um bocadinho e mudar a personalidade, mas mesmo assim continua a mesma Teresa”, referiu “Bibi”, como é apelidada.

Apesar de ter dito que não iria comentar, Teresa revelou, de seguida, o descontentamento perante as afirmações de Bernardina e criticou-a.

“A única coisa que eu vou dizer é que quem tem telhados de vidro não deve mandar pedrinhas. Primeiro olhas para ti e depois é que falas dos outros”, sublinhou, acusando-a de não se ter redimido em todas as vezes que esteve no “reality show”.

Bernardina afirmou ainda que os únicos problemas que teve foram com o pai do filho. “Tinha vergonha de ser como tu. Tens problemas com quase toda a gente, tens de saber lidar com as pessoas. Uma pessoa com 52 anos que não deixa ninguém falar, passa a vida a gritar, insulta, para mim é uma víbora”, destacou.