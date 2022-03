“Big Brother”: Bernardina critica privilégios de Ana Catharina

Bernardina revoltou-se contra a produção do “Big Brother – Duplo Impacto” e criticou os privilégios dados a Ana Catharina.

Apenas algumas horas depois da entrada da jogadora brasileira no formato da TVI, esta quarta-feira, 17 de fevereiro, a controvérsia instalou-se na casa da Ericeira.

Bernardina criticou o “reality show” pelo facto de Ana Catharina ter acesso a determinados produtos e esta ter sido impedida de usufruir dos suplementos alimentares que habitualmente consome.

Frente a frente com as câmaras, “Bibi” referiu que é necessário “manter uma linha de coerência” que não está a ver e que as regras devem ser iguais para todos.

“Não há uns são filhos, outros enteados. Deve ser igual para todos. Posso-lhe dizer que neste momento estou com muita ira”, referiu, sublinhando que nada tem contra a concorrente em questão, apenas com a atitude da produção.

“Se não pode entrar certas coisas para mim, também não pode entrar para os outros”, acrescentou ainda.