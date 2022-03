“Big Brother”: Bernardina é expulsa do “reality show” da TVI

Bernardina Brito foi na madrugada desta segunda-feira expulsa do “Big Brother – Duplo Impacto”. A amiga Sofia Sousa não lidou bem com a saída e ficou em lágrimas.

Mais um domingo, mais uma expulsão na casa mais vigiada do país. No confronto direto com Gonçalo Quinaz, Bernardina Brito não levou a melhor e garantiu, apenas, 15 por cento dos votos dos telespetadores da TVI, contra os 39 por cento do ex-futebolista.

Quem não lidou bem com a saída de “Bibi” da mansão da Ericeira foi Sofia Sousa, que começou em lágrimas e teve de ser acalmada pelos outros participantes do “Big Brother – Duplo Impacto”.

Além de Gonçalo Quinaz, também Noélia e Sofia Sousa, que estavam igualmente nomeadas, ficam mais uma semana no programa da TVI.