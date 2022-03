“Big Brother”: Bernardina recorda queixa à Proteção de Menores sobre o filho

Bernardina recordou a queixa que foi feita à Proteção de Menores que fez com que quase perdesse o filho.

A concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) emocionou-se na gala deste domingo, 7 de fevereiro, ao desenhar a curva da vida e recordar a entrada na “Casa dos Segredos 4” e “A Quinta – O Desafio”.

“Foi feita uma queixa à Proteção de Menores de que tinha abandonado o meu filho”, recordou, explicando que ocorreu devido ao facto de ter entrado em “A Quinta – O Desafio” e deixado o bebé Kévim.

Bernardina abordou ainda o relacionamento com o pai do filho, Tiago, com quem se envolveu no primeiro “reality show” em que participou e com quem teve desavenças nos restantes.

“Custa-me falar disto porque hoje em dia nós somos muito amigos”, afirmou Bernardina, visivelmente emocionada.

A jogadora admitiu que foi traída várias vezes, mas que manteve durante muito tempo a esperança na relação. “Na minha cabeça eu achava que o meu filho tinha de crescer com o pai e com a mãe”, explicou ainda.

Também a apresentadora Teresa Guilherme não conteve as lágrimas e Cláudio Ramos mostrou-se indignado com o facto de terem feito uma queixa de Bernardina. “Achei uma coisa nojenta”, sublinhou o apresentador.