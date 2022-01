“Big Brother”: Bruno desiste do “reality show”

Apenas cinco dias depois da estreia do “Big Brother – A Revolução”, Bruno desistiu do “reality show” e abandonou a casa na Ericeira.

Depois da saída de Luís devido a “questões médicas”, o programa da TVI perde outro jogador. O concorrente de Espinho, que estava no “reality show” como infiltrado e que entrou esta quarta-feira na casa depois de um período fechado num outro compartimento com outras duas jogadoras, desistiu do formato.

A saída de Bruno foi anunciada este sábado pela estação privada, revelando que o concorrente “manifestou esta madrugada a vontade de sair do jogo” apesar de o “Big Brother” tentar dissuadi-lo.

Recorde-se que também Luís abandonou o “Big Brother – A Revolução” esta quinta-feira na sequência de um problema de saúde, depois de vários confrontos entre o concorrente de Penafiel e André Filipe.

