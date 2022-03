“Big Brother”: Bruno Savate assume namoro com Joana

Depois de muitos avanços e recuos na relação nas últimas duas semanas, Bruno Savate assumiu, pela primeira vez, o namoro com Joana no “Big Brother – Duplo Impacto”.

Começaram com namoros envergonhados, mais tarde beijaram-se à frente dos participantes, discutiram, choraram, mas parece que agora o namoro está de “pedra e cal”: Bruno Savate assumiu, pela primeira vez, o namoro com Joana, em conversa com o “Big Brother” no confessionário.

“Já namoramos, mas ninguém sabe”, assumiu Bruno Savate em conversa com o “Big” nesta segunda-feira à noite.

Confrontada com as palavras do namorado, Joana mostrou-se feliz. “Já tenho o Bruno e queria chegar à final para usar o vestido”, confidenciou a “beta” de Cascais à voz da mansão da Ericeira.