“Big Brother”: Bruno Savate discute com Joana

Bruno Savate arrasou Joana por sentir que não pode ter uma opinião diferente da jovem porque esta fica logo chateada “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

Os dois concorrentes criaram uma relação especial com o decorrer do “reality show”. No entanto, o clima entre os dois piorou e Savate não poupou críticas a Joana, afirmando que se deviam separar.

“Se tu não confias em mim mais vale a gente separar-se. […] Nem vamos dar a lado nenhum. Porque eu sou mesmo assim e não vou mudar por tua causa, nem por causa de ninguém”, disse, adiantado que está “cansado”.

“Não pude desempenhar alguns desafios e provas e tu usaste isso contra mim”, respondeu Joana, alegando que Bruno Savate atacou-a várias vezes com a sua opinião. “Eu senti-me magoada com o que tu me disseste no sofá”, acrescentou.

“Tu sentiste magoada tipo por eu dizer aquilo que sentia no momento, lá está tem de ser de acordo contigo”, atirou o participante. “Não, mas eu posso ficar magoada contigo”, ripostou a concorrente.

“Isto é surreal contigo só vês o teu lado. As coisas têm de ser feitas à tua maneira. Isso a mim cansa-me muito. Porque tu só queres ver o teu lado. Tu és uma pessoa com uma personalidade forte”, concluiu Savate.