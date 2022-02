“Big Brother”: Campeã Sofia Sousa de regresso aos “reality shows”

Está de volta a campeã dos “reality shows”: com uma vitória e três segundos lugares nos programas nos quais participou, Sofia Sousa volta a entrar na aventura como uma das favoritas.

Ela está de volta. Sofia Sousa já está a terminar a quarentena no “bunker” do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) e pronta para jogar. É um regresso a um estilo de programa que bem conhece uma vez que, em quatro participações em “reality shows”, “ganhou um e ficou três em segundo lugar”, recordou nesta madrugada Teresa Guilherme.

Sofia Sousa já foi apresentada aos outros concorrentes e a mais surpreendida foi a ex-sogra, Teresa – Sofia namorou com o filho da participante, Tierry, de quem tem uma filha, Yasmin.

Nas redes sociais, a “mãe coragem” – alcunha que ganhou nas primeiras participações do formato -, justificou a nova participação.

“Sei que muitos ficaram admirados com a minha entrada, outros nem tanto. Refleti e ponderei muito antes de tomar esta decisão e acabei por aceitar o convite. Sei, e espero também, que muitos de vocês fiquem felizes por me reverem no jogo. Eu vou ficar feliz por me sentir mais perto de vocês de alguma forma”, começou por escrever nas redes sociais.

“Espero continuar com o vosso apoio, sou muito grata por todo o carinho ao longo destes sete anos, vocês foram e continuam a ser incríveis! Vou ter muitas saudades de tudo e de todos os que amo, mas logo logo eu volto! Quero desejar que se mantenham com saúde, que se protegem e nos acompanhem em vossas casas… em segurança! Por favor, fiquem em casa para que em breve nos possamos voltar a encontrar fisicamente”.

“Não esperem uma Sofia muito diferente, nem muito cautelosa com a opinião alheia, porque honestamente já estou vacinada e nunca vou perder a minha essência dentro do jogo nem perder a personalidade que me caracteriza só para parecer bem cá fora.

Sempre joguei assim e agora não será diferente”, concluiu Sofia Sousa.

Quem também entrou, mas apenas por alguns minutos, foi outra cara conhecida deste programa, Alexandra Ferreira. A ex-participante foi convidada durante alguns minutos e avaliou a participação de cada concorrente. A conversa azedou quando Joana Diniz foi confrontada com as suas “duas relações dentro da casa” – Gonçalo Quinas e Hélder.