“Big Brother”: Carina discute com André Filipe: “És uma criancinha”

Carina discutiu, esta terça-feira, com André Filipe durante o momento em que estavam todos na sala depois de terem falado com o “Big Brother” (TVI).

A concorrente, de 21 anos, criticou o jovem do Barreiro e pediu a este que respeitasse a saúde mental dos colegas dentro da casa mais vigiada do país.

“A casa tem regras, quem manda aqui é o ‘Big’. Tens de respeitar, respeitar o nosso descanso e a nossa saúde mental. Não és um só, somos vários. Se nós nos adaptamos a ti, tens que te esforçar para não incomodar”, afirmou.

“Não venhas com ironias […] Não fales pelos outros, joga por ti. É por aí que estás a incomodar toda a gente. Ninguém te pediu nada. És uma criancinha”, rematou Carina perante André Filipe.

Fora da casa o mediatismo do comportamento de André Filipe tem sido tanto que até Eduardo Madeira deu vida a uma personagem inspirada do concorrente no prgorama “Cá Por Casa”, da RTP1.

LEIA TAMBÉM: