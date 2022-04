“Big Brother”: Carina admite que já bateu em clientes

Carina do “Big Brother – A Revolução” (TVI) admitiu, durante uma conversa com os colegas da casa, que já bateu em clientes que tiveram atitudes mais agressivas na sua rulote no Porto.

A concorrente do Norte, que entrou na casa do “reality show” no passado domingo, estava à conversa com Jéssica Antunes, Joana e André Filipe sobre as situações a que já esteve sujeita ao trabalhar numa rulote.

“Acreditam ou não, tenho mesmo sorte para quem me mando. Cada vez que me mando e bato nos clientes, porque já bati a muitos. A sério, isto é real!” admitiu, referindo que até quando esteve grávida foi atrás de um cliente.

Depois de uma troca de palavras acesas durante uma noite, Carina fez frente a um cliente que estava a meter-se com o seu companheiro. No dia a seguir, a concorrente foi à procura do homem. “Eu estava cega”, acrescentou.

Menos de uma semana depois de o “Big Brother – A Revolução”, da TVI, ter começado, os participantes já nomearam para expulsão no próximo domingo. Diana, Luís, Joana, André, Rúben e Renato foram escolhidos pelos seus pares para abandonar a “casa mais vigiada do país”.

