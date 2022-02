“Big Brother”: Carina e Jéssica F. sancionadas por “comportamentos inadequados”

Depois de terem protagonizado “comportamentos inadequados” na casa da Ericeira, as concorrentes do “Big Brother – A Revolução” foram castigadas com nomeações diretas.

Carina e Jéssica F. foram castigadas a propósito de discussões, durante esta semana, com Pedro e Renato, respetivamente, e, por esse motivo, ficaram automaticamente nomeadas e sem hipótese de serem lideres.

“Já tinha aprendido [a lição], mas mereço. Qualquer coisa que recebesse como sanção era merecido, é justo. Desde que o ‘Big’ disse que ia receber uma sanção pelo comportamento errado que tive pensei 500 vezes o facto de poder ser expulsa”, afirmou a fadista.

A nortenha também se justificou. “Já disse muitas vezes essa frase, mas não tenciono partir a boca a ninguém se ficar. Não é que não me dê vontade naquele dia. […] Não vou fazer as pazes só para não ser expulsa nem ser nomeada por ele [Pedro]”, referiu Carina.

Recorde-se que além de Carina e Jéssica F. estão também nomeados para a expulsão no próximo domingo os jogadores Andreia, Renato, Rui, Sofia e Pedro.