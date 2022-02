“Big Brother”: Carina e Sofia discutem após nomeações

As concorrentes do “Big Brother – A Revolução” entraram em conflito devido à nomeação direta na gala de domingo.

Depois de ter sido anunciada como líder da casa na Ericeira, Sofia nomeou Carina. No entanto, quando a hospedeira de bordo tentou esclarecer o porquê de ter escolhido a jovem do Norte, as duas desentenderam-se.

“És politicamente correta e isso irrita-me”, disse Carina, garantindo que não está chateada e não ficou surpreendida. “Na minha opinião estás a ser agressiva comigo”, respondeu Sofia.

A recente líder da casa mais vigiada do país sublinhou também que tendo em conta o afastamento entre ambas é natural que “fosse consistente com o seu coração” e votasse em Carina.

Recorde-se que Carina juntou-se assim aos restantes nomeados: Andreia, Jéssica Fernandes, Jéssica Antunes, Joana e Zena.

