“Big Brother”: Carina foi abandonada pela mãe aos cinco anos

A jovem do Porto, de apenas 21 anos, foi abandonada pela mãe na infância. Mais tarde, deixou o pai e foi viver com a avó.

Uma vida dramática com apenas 21 anos. Carina, que trabalha com o namorado numa “roulotte” no Porto e tem uma filha de nove meses, contou a sua história na rubrica “Curva da Vida” do “Big Brother – A Revolução”, da TVI.

“A minha mãe saiu de cada quando eu tinha cinco anos e nunca vou perceber porque é que fez isso. Sou uma pessoa revoltada, por achar que merecia muito mais”, contou Carina no “reality show”.

“Não era feliz, sempre que me ria estava a fingir, mesmo nos Natais. Depois, fui-me afastando do meu pai”, acrescentou.

Carina acabou mesmo por sair de casa do progenitor e refugiou-se na residência da avó, mas acabou por fazer as pazes com o pai.

Com a mãe é que a relação se mantém difícil: “Falei com a minha mãe, mas ela não se mostrou interessada na neta”, lamentou a Teresa Guilherme, numa referência à pequena Leonor.