“Big Brother”: Cláudio Coelho foi o concorrente expulso

Cláudio Coelho foi o concorrente expulso na noite deste domingo na gala do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI). Ana Catharina é a nova concorrente.

Mais um participante que abandona a “casa mais vigiada do país”: Cláudio Coelho foi expulso pelos telespetadores neste domingo à noite, na votação transmitida na gala apresentada por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

Depois de Joana e Sofia terem sido salvas durante o programa da TVI, em risco ficaram o jogador de poker e Sónia. Na hora da decisão, a portuense reuniu mais votos dos telespetadores para permanecer no “reality show” (62 por cento), contra os 32 por cento de Cláudio.

A gala deste domingo ficou, ainda marcada, pela entrada da brasileira Ana Catharina (ex-“Big Brother 2020) no “bunker” da mansão da Ericeira, pelo arrufo de Bruno Savate que disse estar “de pé atrás” com Joana (e, por isso, não pediu a “beta” de Cascais em namoro no Dia de São Valentim) – o casal “Savana” acabou por ser penalizado com uma nomeação direta para o próximo domingo, por segredar sem microfone e longe das câmaras da TVI.