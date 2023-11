“Big Brother”: concorrente foi salvo da expulsão de domingo

Esta quinta-feira, Cristina Ferreira esteve na emissão do “Big Brother” e foi salvo um dos nomeados. Hugo Andrade foi o concorrente escolhido pelo público.

Na gala do “Big Brother” do último domingo, o novo grupo de nomeados da semana foi escolhido. Numa decisão dos concorrentes do programa, André Lopes, Francisco Vale, Hugo Andrade, Joana Sobral e Vina Ribeiro acabaram por ser os nomeados.

Contudo, esta quinta-feira, 23 de novembro, Cristina Ferreira esteve na emissão do formato da TVI na qual um dos nomeados foi salvo: Hugo Andrade foi o escolhido do público e já não sai na expulsão de domingo. Desta forma, André Lopes, Francisco Vale, Joana Sobral e Vina Ribeiro estão em risco.

De relembrar que, no último domingo, mais um concorrente abandonou “a casa mais vigiada do país”. Sílvia Silva foi expulsa do “Big Brother” com a menor percentagem de votos.