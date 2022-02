“Big Brother”: Concorrente Pedro regressa ao programa

Pedro Fonseca está de volta ao “Big Brother”. Depois de ter participado na “Revolução”, o participante entra no “Duplo Impacto”.

Está lançada a terceira “cartada” da TVI para liderar as audiências com o “reality show”: depois das “consagradas” Sofia Sousa e Bernardina Brito, a estação de Queluz de Baixo avançou, nesta tarde, com mais um “peso-pesado” na mansão da Ericeira: Pedro Fonseca.

Muito polémico durante o “Big Brother – A Revolução”, o ilusionista e comissário de bordo regressa ao “reality show” de Teresa Guilherme e de Cláudio Ramos e promete dar que falar: é que o público aprovou o seu comportamento, mas os colegas sempre acharam que tinha “um feitio especial”.

A sua mãe, Maria Antónia, tornou-se muito conhecida e querida dos telespetadores. Agora, para o “Duplo Impacto”, Pedro diz estar “cheio de truques novos”.​ “Não hesitou em aceitar o convite pois adora desafios e espera com a sua boa disposição e frontalidade conseguir vencer”, refere a TVI no “site” oficial.