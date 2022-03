“Big Brother”: Concorrentes reagem à saída de Rui Pedro

Os concorrentes do “Big Brother – A Revolução” reagiram à saída do jogador, que desistiu esta quarta-feira à noite do programa da TVI.

Apesar das polémicas em que se envolveu, Rui Pedro foi recordado pelos colegas como um jogador forte e houve, inclusive, quem se emocionasse com a saída do empresário e modelo.

Com Renato e Jéssica F. em lágrimas, Carlos sublinhou que admira bastante Rui Pedro e referiu diversas qualidades do jogador.

“É uma pessoa que admiro bastante. Pode estar a falar três horas e deixa qualquer pessoa a ouvir com atenção. Tem muitas histórias para contar. […] Sei por experiência própria que as atitudes do Rui podem ter muitos fundamentos”, afirmou o concorrente.

Já Andreia espera que Rui Pedro “aprenda a dormir sobre o assunto”. “Tive uma conversa com ele em que lhe expliquei que às vezes é melhor dormir sobre o assunto para gerir internamente antes de dizer tudo o que vai na alma”, referiu.

Com os desentendimentos postos de parte, também André Abrantes destacou que quando sair da casa na Ericeira ambos terão uma conversa para se esclarecerem.

Recorde-se que Rui Pedro desistiu do “reality show” depois de ser sancionado pelo “Big Brother” na sequência de palavras “duras e insultuosas” a Joana e após ter organizado uma estratégia para ser expulso ou nomeado, indo “contra os princípios do jogo”.