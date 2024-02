“Big Brother”: Conheça o concorrente salvo da semana

Eram quatro os nomeados da semana, após Francisco Monteiro ter desistido do “Big Brother – Desafio Final”, mas Cláudio Ramos salvou outro concorrente.

Uma semana intensa da casa mais vigiado do país: as emoções estão ao rubro no “Big Brother – Desafio Final”. A semana começou com a desistência de Francisco Monteiro, um dos nomeados da semana, mas as surpresas não ficaram por aqui.

Numa emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos, na noite desta quarta-feira, 31 de janeiro, ficou-se a conhecer o concorrente salvo pelo público: Miguel Vicente. O concorrente, que tem protagonizado várias cenas dentro do “reality show”, foi o eleito pelos portugueses para permanecer a jogo.

Na gala de domingo, um dos restantes três nomeados irá abandonar o formato: Rafael Teixeira, Joana Taful ou Carlos Sousa.

Recorde-se que, enquanto Francisco Monteiro esteve no jogo, o portuense liderou a tabela das votações e seria o salvo da semana, com cerca de 79 por cento dos votos.