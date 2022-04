“Big Brother” continua domingo na TVI

Apesar de a final estar marcada para sábado, a TVI vai emitir um especial do “reality show” no domingo a seguir ao “All Together Now”.

O “Big Brother – Duplo Impacto” não se esgota com a final de sábado na TVI. No dia seguinte, domingo, a seguir ao “All Together Now”, de Cristina Ferreira, a estação privada vai emitir um “Big Brother – Extra Especial”, com apresentação da Mafalda Castro e Alice Alves.

A estação de Queluz de Baixo vai receber receber os quatro finalistas que chegam à TVI de limusine e também vários comentadores e ex-concorrentes neste “Extra”.