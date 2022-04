“Big Brother”: Depois de Joana, Andreia regressa à casa

Andreia juntou-se a Joana no regresso à casa da Ericeira esta quinta-feira, 17 de dezembro, como infiltrada no “reality show”.

Três semanas depois de ter sido expulsa, a ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” está de volta ao jogo, assim como a “beta de Cascais”. A novidade foi anunciada por Teresa Guilherme no “Extra” do formato da TVI.

“A melhor dupla de Portugal. Cheguei, chegámos para rebentar a casa”, afirmou a ex-jogadora quando entrou no “bunker”. “Vamos mexer com a casa, virar a casa de pernas para o ar, mas de forma pacifica”, acrescentou.

A bailarina revelou que está feliz e entusiasmada no regresso ao “reality show”. “Estou de volta a casa, é bom”.

Em jogo estão os concorrentes André Abrantes, Pedro, Jéssica Fernandes, Renato e Zena. Recorde-se que André Abrantes e Jéssica Fernandes estão nomeados e em risco de sair na gala deste domingo.

O vencedor “Big Brother – A Revolução” será anunciado na noite de 31 de dezembro.