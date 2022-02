“Big Brother”: Depois de Rui Pedro, Pedro exalta-se com Joana

Os concorrentes do “Big Brother – A Revolução” entraram em conflito, esta terça-feira, e protagonizaram uma discussão.

O clima na casa da Ericeira continua tenso. Depois de Rui Pedro ter gritado com Joana, Pedro discutiu com a “beta de Cascais” quando a jogadora o acusou de não ter lavado a loiça do jantar de segunda-feira.

Apesar de se ter destacado pela personalidade tranquila, o ilusionista exaltou-se e acusou-a de ser “intriguista”.

“Baixa a bolinha. Fala bem comigo porque senão não falamos. Isso nem é conversa”, começou por dizer. “Está calada, deixa de ser intriguista. Estás a acusar as pessoas para quê?”, acrescentou.

Recorde-se que Rui Pedro foi sancionado, esta segunda-feira, depois de ter dito a Joana que ia fazê-la “chorar todos os dias”.

Estão nomeados os jogadores Carina, Jéssica Fernandes, Sofia, Rui Pedro, Renato, Andreia e Pedro.