“Big Brother – Desafio Final”: Namorada de Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Siqueira

Jéssica Maria, namorada de Gonçalo Quinaz, arrasou, esta quarta-feira, 25 de maio, a concorrente Catarina Siqueira do “Big Brother – Desafio Final” (TVI). “Cá fora vais perceber”, afirmou.

A antiga concorrente da “Casa dos Segredos” começou por se declarar ao companheiro e concorrente do “reality show” da estação privada, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Força, meu amor! Está quase. Ganha isso! Diverte-te e mostra o teu melhor!” escreveu.

De seguida, a namorada do antigo futebolista criticou o jogo de Catarina Siqueira, a quem Gonçalo Quinaz se aliou dentro da casa. “Pena da aliada que escolheste, que quase ninguém gosta cá fora e te influenciou com as conversas cansativas e com o ouvir ‘A’ e ir encher-te com ‘ABCD’”, disse.

“Ainda ajudou a por mais lenha na fogueira nas situações que devias ter mantido a calma. Mas cá fora vais perceber isso. Pena não me teres ouvido quando te dei a minha opinião sobre ela”, rematou Jéssica Maria.