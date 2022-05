“Big Brother – Desafio Final” prepara expulsão a meio da semana

Um dos quatro concorrentes que estão nomeados vai ser expulso durante a semana numa emissão especial preparada pela TVI e conduzida por Cristina Ferreira.

Ana Barbosa, Francisco Macau, Nuno Homem de Sá e Pedro Guedes estão entre os nomeados para abandonar a casa mais vigiada do país, esta terça-feira, 17 de maio, numa transmissão marcada para as 23h00.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI vai estar em contacto com os jogadores, em direto, para revelar o participante que terá de sair do jogo. Cá fora à espera, vai estar Mafalda Castro para conversar com o eliminado.

Na gala de domingo passado, 15 de maio, o público votou na saída do Leandro. O cantor somou 58% da votação para sair. Já António Bravo recebeu 42% e acabou por ficar na casa do “Big Brother – Desafio Final”.