“Big Brother – Desafio Final” tem dois novos concorrentes… mas sofreu mais uma baixa

Emoções ao rubro na casa do “Big Brother – Desafio Final”: Cláudio Ramos anunciou a entrada de dois novos concorrentes e mais uma desistência.

O “reality show” com mais desistências em Portugal: numa emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos, o “Big Brother – Desafio Final” sofreu mais uma baixa. Joana Taful foi a quinta concorrente a desistir do programa, devido a complicações com os filhos.

Contudo, as surpresas não ficaram por aqui. A casa recebeu dois novos inquilinos: André Lopes, do “Big Brother 2023”, e Débora Neves, do “Big Brother 2021”. Uma vez que entraram a meio do jogo, André e Débora estarão a lutar apenas por metade do valor do prémio.

Primeira missão de André Lopes

O jovem, natural de Odivelas, entrou com a missão de atribuir um cartão vermelho e dois cartões amarelos a três jogadores. O cartão vermelho significava que a pessoa já tinha ultrapassado os limites e o amarelo que estava quase a fazê-lo.

André optou por atribuir o cartão vermelho a Noélia, uma vez que a concorrente fala muito alto, e os amarelos a António e Savate, por não ter gostado de algumas atitudes dentro da casa.