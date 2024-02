“Big Brother – Desafio Final” tem um novo leque de nomeados

Na última emissão especial, conduzida pelo anfitrião do formato, a líder da semana teve a oportunidade de alterar o rumo do jogo.

Tal como acontece em todas as galas, que decorrem ao domingo à noite, os concorrentes procederam às nomeações. No entanto, não ficaram a saber quem ficaria em risco de sair esta semana – com a exceção de Bruno Savate e Miguel Vicente que, após um desentendimento, foram automaticamente nomeados pelo “Big Brother”.

Esta segunda-feira, 5 de fevereiro, após o Jornal Nacional, Cláudio Ramos ligou à casa mais vigiada do país para permitir à líder inverter o rumo do jogo. Das três pessoas que foram nomeadas na gala – Noélia Pereira, Bárbara Parada e Joana Taful – Vina podia trocar com Carlos Sousa ou António Bravo.

A concorrente optou por trocar Joana Taful pelo Carlos Sousa, formando assim um novo leque de nomeados: Bruno Savate, Miguel Vicente, Noélia Pereira, Carlos Sousa e Bárbara Parada.