“Big Brother”: Diana Lopes foi ao hospital com uma “apendicite” e saiu com o filho nos braços

Diana Lopes, 28 anos, chega da Maia. Tem uma história de vida dramática, e um episódio de maternidade, no mínimo, curioso.

Há alguns anos, quando foi para o hospital, “depois de engordar quatro quilos”, Diana Lopes pensava que tinha “uma apendicite” mas, três horas depois, nasceu o seu filho.

Cristina Ferreira questionou a concorrente do “Big Brother” se não desconfiava que estava grávida e Diana justificou. “Não tinha menstruação, só após o nascimento do meu filho”.

O historial médico desta empresária do mundo da moda – um negócio com mais de 80 mil seguidores no Instagram -, começou, logo na infância, com um drama: aos 13 anos foi-lhe diagnosticada uma doença grave e deram-lhe apenas um mês de vida.

Diana confessa ser impulsiva, ter mau feitio e assume-se como “uma pessoa difícil de lidar”.

Está solteira, não entra para o “Big Brother” para encontrar o amor, mas sim para “chegar à final e ganhar o prémio”.