“Big Brother”: E os apresentadores são… Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos

Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos são os novos apresentadores do “Big Brother”, ficou a saber-se há minutos na TVI.

Mistério resolvido. Depois de meses de “suspense” ficaram a conhecer-se na noite desta sexta-feira os apresentadores do “Big Brother”: Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

Foi nesta sexta-feira à noite que se ficou a saber a novidade: Cláudio Ramos apresenta o formato pela terceira vez – depois da estreia a solo e da parceria com Teresa Guilherme -, enquanto que para Goucha é a segunda experiência num “reality show”, depois de ter conduzido a “Casa dos Segredos”.

Neste início de setembro, mês do 21.º aniversário, já se conhecem outras novidades do “BB”: Cristina Ferreira vai ter a mansão ainda mais perto de casa: a estação de Queluz de Baixo mudou o programa da tradicional Venda do Pinheiro – de onde é emitido o programa “Cristina ComVida” -, e arrendou um armazém pré-fabricado na Malveira, muito perto da residência da diretora de Entretenimento e Ficção.

A TVI promete “mais segredos” e “novas regras” para os 18 concorrentes – de um total de 18 mil candidatos -, escolhidos. Além da maioria ser formada por portugueses, sabe-se que houve inscrições oriundas do Brasil, Inglaterra ou França o que poderá dar um “toque” internacional ao “BB”.

Os participantes cumpriram um período de isolamento nos últimos dias devido à covid-19 e instalam-se agora numa casa renovada com três quartos: dois para os concorrentes e mais um, que é secreto, como acontece na “Casa dos Segredos”.

Há uma sala maior, uma mais pequena, um amplo jardim, um corredor da fama e, claro, o tradicional “confessionário”, no qual os participantes vão desabafar com o “Big Brother”.

“100 mil euros vão trazer novos desafios”

Luxos que, há 18 anos, Fernando Geraldes, vencedor do “BB4”, não tinha: “Era tudo feito de madeira, a sala, os quartos e dava para ouvir tudo”, recorda o almadense à N-TV.

“Nando”, como é conhecido, ganhou 100 mil euros e, quase duas décadas depois, a TVI volta a esse prémio, o que pode significar mais dificuldades, defende o ex-concorrente.

“Parece que com 100 mil euros aquilo vai deixar de ser uma colónia de férias. As dificuldades vão ser diferentes. Nós tínhamos noites mal dormidas, por causa das provas, era preciso ganhar comida… não era fácil”, lembra o jovem radicado no Algarve. .

E o que ganhou e perdeu o almadense nestes anos? “Ganhei 100 mil euros, uma família com a minha mulher, Filipa e sou muito bem tratado: ainda noutro dia houve um problema nas Finanças e o segurança ajudou-me”.

Quanto aos aspetos negativos, refere, apenas, de vez em quando, a falta de privacidade. “Antigamente ia a qualquer lado e fazia o que queria. Agora não desligo o ‘chip’ de ser uma figura conhecida e, às vezes, estou menos à vontade. Às vezes há uma pessoa num grupo que ainda me reconhece”, diz “Nando”, à despedida.