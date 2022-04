“Big Brother” esclarece polémica nas nomeações

A produção do “Big Brother – A Revolução” esclareceu a polémica das nomeações depois dos telespetadores terem criticado a mecânica, que envolveu uma decisão do público.

Após uma gala de emoções fortes, este domingo, dia 6 de dezembro, o público teve a oportunidade de escolher por Carina uma nomeação, que calhou a André Abrantes. No entanto, o participante também usufruiu do poder de veto, que atribuiu a Carina. Este último acabou por não surtir efeito, já que a concorrente escolhida foi Carina.

Assim, a decisão do público prevaleceu e André Abrantes foi um dos nomeados, juntamente com Carina, Jéssica Fernandes e Zena.

No entanto, os telespetadores do “reality show” criticaram a decisão nas redes sociais e, posteriormente, a TVI viu-se obrigada a esclarecer a situação.

“Para que não restem dúvidas, a nomeação que a Carina deu ao André foi atribuída pelo público. Todas as votações ou decisões feitas por si prevalecem às dos concorrentes”, pode ler-se no Instagram do “Big Brother” num vídeo de Marta Neves, repórter digital do formato do canal.