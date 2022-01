“Big Brother” está de volta e os apresentadores perfilam-se

O “Big Brother 2020” vai estrear-se no primeiro trimestre do próximo ano e o anúncio já passa na TVI. Manuel Luís Goucha e Rita Pereira são as possibilidades para apresentar o “reality show” da TVI.

Vinte anos depois do primeiro “Big Brother”, vencido pelo alentejano Zé Maria, o formato está de volta à antena da TVI. Houve mais edições com anónimos, outras com famosos e até uma pequena variação, a “Casa dos Segredos”, nos quais os concorrentes tiveram de cumprir várias tarefas dadas pela Voz.

A estação de Queluz de Baixo começou, no início desta semana, a procurar os novos candidatos. “ A TVI procura pessoas reais, inspiradoras, verdadeiras e genuínas para fazer parte desta experiência única. Se acha que tem o que precisamos, aceite o maior desafio da sua vida, inscreva-se já! ‘BB 2020’, uma nova era vai começar!” anunciou a “quatro” nas redes sociais.

Para já, é desconhecido o nome do apresentador. Teresa Guilherme já disse à revista “TV 7 Dias” que não tinha sido contactada, enquanto Manuel Luís Goucha assumiu, já este ano, que não se importava nada de voltar a conduzir um programa do género, depois de “Casa dos Segredos”.

Hipótese é, também… Rita Pereira. A atriz, habituada a apresentar formatos como “Apanha se Puderes” ou “Dança com as Estrelas”, revelou esta segunda-feira no programa de Fátima Lopes que “há vários projetos para 2020”.