“Big Brother”: Expulso pelo público, Ricardo pede a namorada em casamento

Uma noite agridoce para Ricardo Pereira: expulso com o voto do público, o participante saiu noivo do “Big Brother”.

Uma noite de emoções fortes. Ricardo Pereira foi expulso na gala deste domingo com os votos do público, mas acabou por sair… noivo, já que pediu a namorada em casamento e Joana aceitou, em lágrimas.

Depois de reunir 51 por cento dos votos, contra os 49 por cento de Cátia Basílio, que continua no programa, o jovem ajoelhou-se no jardim: “Queres casar comigo?”, perguntou a Joana Schreyer, que disse o “sim”.

Ricardo Pereira acabou por não levar a melhor sobre Catarina e Frederica, que também se salvaram das expulsões, mas foi elogiado pela comentadora do “Big Brother” Marta Gil: “Foi a melhor saída de sempre!”