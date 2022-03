“Big Brother”: Família de Quinaz garante não ter ido gritar na casa

A família de Gonçalo Quinaz garantiu que não gritou na casa da Ericeira e sublinhou o “jogo sujo” para prejudicar o concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto”.

Diogo, o primo do jogador do formato da TVI, revelou em direto no “Extra” que os gritos que o antigo jogador de futebol recebeu durante esta semana não foram da parte da família, esclarecendo assim a polémica.

“Não foi o Diogo que foi gritar, não foi a mãe do Quinaz, não foi a família, não foram os primos, não foi família, nem amigos”, garantiu, acusando que quem foi à casa da Ericeira fez “jogo sujo” e um “jogo baixo”.

No entanto, o primo de Gonçalo Quinaz assumiu que a família gritou pelo concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” em outras ocasiões.

Depois de o jogador ter sido sancionado, a família está a cumprir a vontade do ex-futebolista, que apelou à família para não regressar à Ericeira.