Bruno de Carvalho revela que esteve ligado a uma máquina durante três dias

Bruno de Carvalho partilhou, este domingo, 23 de janeiro, a sua curva da vida na gala do “Big Brother Famosos” (TVI).

Durante a apresentação do seu vídeo, o ex-presidente “leonino” falou sobre as suas raízes em Maputo, Moçambique, da sua detenção, de relações passadas e das suas filhas.

O também DJ recordou que se apaixonou aos 18 anos e manteve uma relação durante 11 anos que o deixou abalado quando terminou: “Acabei por ficar ligado a uma máquina três dias sem consciência”, contou.

De seguida, o empresário lembrou as buscas de que foi alvo e a sua detenção. Bruno de Carvalho confessou que a sua filha mais velha, Ana Catarina, assistiu a tudo: “Foi muito mau e só lhe peço perdão. Queria-a ter protegido e peço desculpa. Isso não há absolvição nenhuma em tribunal e nunca hei de esquecer o olhar da minha filha a pedir-me ajuda e eu nada podia fazer”. Bruno de Carvalho é ainda pai de Leonor e Diana.

O empresário lembrou o fim da sua presidência no Sporting: “Vivemos todos contentes e é o fim de tudo aquilo que eu acreditava não ser possível”. “A Leonor nasceu em plena revolução de Alcochete, não sabia se a Leonor vivia ou morria. Foi aqui que se deu o ‘Ai Jesus’ no Sporting. A véspera de saber se a minha última filha sobreviva, ou não, sou assobiado por dezenas de milhares de pessoas no campo e veio um senhor absolutamente reles dizer que me devia demitir. Absolutamente surreal tudo aquilo que aconteceu na minha vida”, frisou.

Bruno de Carvalho expressou ainda a vontade de encontrar alguém para dividir a sua vida.