“Big Brother Famosos” é líder em dia de estreia e Cristina Ferreira agradece ao público

O “Big Brother Famosos” (TVI), que se estreou, este domingo, 2 de janeiro, obteve “o melhor resultado de um programa de entretenimento a nível nacional nos últimos seis anos”, tal como informou a estação privada num comunicado.

Segundo a nota divulgada pelo canal, “a gala apresentada por Cristina Ferreira conseguiu chegar a 1,8 milhões de pessoas”. A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo, Cristina Ferreira, reagiu, prontamente, à vitória do “reality show”.

“Obrigada. Ontem, o ‘BB Famosos’ conseguiu chegar a 1,8 milhões de pessoas. A TVI foi líder do dia. E eu não tenho palavras para agradecer o vosso carinho. (Só para avisar que tenho os concorrentes a grelhar legumes no fogareiro a esta hora da manhã), escreveu, no perfil de Instagram.

Entraram 13 concorrentes para “a casa mais vigiada do país”, Bruno de Carvalho, Hugo Tabaco, Liliana Almeida, Nuno Homem de Sá, Jay Oliver, Leandro, Jorge Guerreiro, Kasha, Marta Gil, Laura Galvão, Catarina Siqueira, Jaciara e Jardel.

Recorde-se que, diariamente, é possível acompanhar o “BB Diário”, das 09h00 às 20h00, com Mafalda Castro, o “BB Extra”, das 00h00 às 02h00, com Marta Cardoso e o “BB Última Hora”, a partir de 10 de janeiro entre as 18h00 e as 19h00, com a apresentação de Alice Alves.