“Big Brother Famosos”: Jardel decide ficar em jogo depois da morte da mãe

Durante a gala de “Big Brother Famosos”, na TVI, de domingo, 13 de fevereiro, Cristina Ferreira informou os portugueses que a mãe de Jardel tinha falecido. O ex-avançado decidiu permanecer no jogo.

Após ser informado da morte da sua mãe, Jardel decidiu manter-se no jogo. O concorrente foi chamado ao “cubo”, onde falou com a família e tomou a sua decisão. De seguida o “Big” informou os restantes jogadores do sucedido.

“Só queria partilhar convosco que o assunto que me levou a chamar o Jardel ao cubo é um assunto sério e vocês vão precisar de o apoiar. Não são boas notícias”, começou por dizer a voz.

“O Jardel vai ficar e vai precisar da nossa ajuda, do nosso apoio e de continuar a sentir aquilo que vocês lhe têm demonstrando nestes meses: carinho e amizade”, acrescentou. “Até certo ponto, ele está mais defendido dentro, connosco, do que fora, sabe Deus com quem. É estranho, eu percebo que é estranho, mas é esta a decisão dele. Uma escolha dele”, rematou a voz do “Big Brother Famosos”.