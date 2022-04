“Big Brother Famosos”: Leandro afirma que deixa a casa se for nomeado pela produção

Leandro ameaçou sair da casa do “Big Brother Famosos” (TVI) depois de ter sido repreendido pela produção e ter trocado palavras com Bruno de Carvalho, Nuno Homem de Sá e Marta Gil.

O cantor estava à conversa com a colega de casa Jaciara quando admitiu que, se receber uma nomeação direta por parte da produção do “reality show”, abandona a casa no exato momento.

“Se a produção me der uma nomeação direta, eu vou-me embora logo na hora”, afirmou o artista.

Lembre-se que o intérprete entrou mais tarde no jogo depois de ter estado os primeiros dois dias num espaço fechado a completar o período de isolamento. Desde que entrou o artista disse aos colegas que era infiltrado do “BB” e tinha tido acesso a informação especial.

O “Big Brother” acabou por repreender o artista: “Quero ser claro: nenhum de vocês pode pensar, em algum momento, que não sou um árbitro imparcial. Todos são iguais para mim, todos merecem respeito e lealdade e a todos exijo o mesmo. […] Não há privilegiados, não há informação a mais para uns, não há cúmplices, não há infiltrados. […] Não pedi a ninguém que desempenhasse qualquer papel […] Não podem invocar o meu nome em vão”.