“Big Brother Famosos”: Leandro é repreendido e arrasado por Nuno Homem de Sá

Leandro, o último concorrente a entrar na casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, foi o protagonista de um momento de tensão no”Diário”, desta quinta-feira, 6 de janeiro.

Durante a emissão, o soberano emitiu um comunicado e acabou por repreender Leandro devido a algumas alegações que fez. O cantor afirmou ter tido acesso aos questionários dos colegas e o “Big” não gostou.

“Tenho um comunicado importante a fazer. Todos estamos conscientes que estamos num jogo e cada um decide a estratégia que quer ou não usar, desde que não passem os limites do razoável”, começou por explicar.

“Quero ser claro: nenhum de vocês pode pensar, em algum momento, que não sou um árbitro imparcial. Todos são iguais para mim, todos merecem respeito e lealdade e a todos exijo o mesmo. […] Não há privilegiados, não há informação a mais para uns, não há cúmplices, não há infiltrados. […] Não pedi a ninguém que desempenhasse qualquer papel […] Não podem invocar o meu nome em vão”, disse.

De seguida, o “Big Brother” pediu a opinião sobre as alegações do músico. “Penso que sou eu que tenho de falar. Entrei no domingo e estive a ver algumas coisas. Entrei com uma estratégia, tendo em conta que me foi dado algumas peças e eu aproveitei-as. Tive uma outra visão do jogo”, referiu Leandro.

Mais uma vez o intérprete foi interrompido e o “Big Brother” explicou o verdadeiro motivo de este ter ficado no cubo. “O Leandro teve de ficar no quarto secreto por que teve de fazer mais dois dias de confinamento e eu dei-lhe a oportunidade de observar o que se passava na casa […]. Ele não tem informação a mais, nunca teve nenhuma missão e isso tem de ser dito para que todos saibam”, disse o “Big” que acrescentou: “Ele não é uma pessoa especial”. “O Leandro não é uma pessoa especial, nem tem um tratamento especial porque isso faria de si um alvo a abater e eu não quero”, acrescentou.

O músico voltou a expressar a sua visão do jogo. “Quero que fique bem claro que tenho plena consciência que não infringi qualquer lei, simplesmente joguei com as armas que me foram dadas. E vou continuar a jogar, isto é um jogo de xadrez, em que as peças vão se movimentando e umas vão saindo fora. Portanto, espero que percebam que sou mais inteligente do que aquilo que pensam”, afirmou.

Quem não conseguiu ficar indiferente foi Nuno Homem de Sá que atirou: “Sabes jogar xadrez?”. Leandro confirmou e recebeu um convite do ator: “Podemos ter aí um tabuleiro um dia”, ao que o cantor respondeu: “Sim, mas eu jogo com quem eu quero. Está falado!”.

Por fim, Nuno Homem de Sá acabou por frisar: “O jogo dele pode levá-lo mais longe, mas é para a porta da rua”.