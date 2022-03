“Big Brother Famosos”: Maria confessa que tentou cometer suicídio

Maria confessou, esta quinta-feira, 3 de março, que quando era mais nova tentou cometer suicídio porque “sempre foi difícil ter força de viver”.

A influenciadora digital desabafou perante os restantes colegas da casa que, desde muito nova, que tem “problemas” e que tentou tirar a própria vida.

“Desde muito nova que tenho muitos problemas e que tentava cometer o suicídio”, disse a “influencer”, quando estavam sentados no jardim da casa mais vigiada do país.

A concorrente admitiu, de seguida, que “sempre foi difícil ter força de viver”. “Sempre foi muito difícil para mim ter força de viver, de gostar de viver. Gostava de fazer as pessoas gostar de viver, mas nunca me senti feliz”, acrescentou.

“Eu juro-vos por tudo: estes três dias foram os dias em que me senti… dos dias mais felizes da minha vida”, concluiu.

Perante a conversa, Daniel Kenedy afastou-se do grupo que estava no jardim, em lágrimas, e desabafou com o colega Marco Costa. “É uma miúda […] Tem 20 anos. […] Não gosto de a ver a falar assim”, afirmou.