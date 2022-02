“Big Brother Famosos” perde patrocinador e anunciante: “Não toleramos qualquer ato de violência”

A TVI acaba de ficar sem um patrocinador e um anunciante devido às polémicas com Bruno de Carvalho: Betano e Vinted já não aparecem mais no programa do quarto canal.

A alegada agressão de Bruno de Carvalho a Liliana Almeida espoletou uma bola de neve… que já atingiu a TVI: depois das queixas do Ministério Público e da tomada de posição da APAV e da ERC, o quarto canal perde, agora, um patrocinador e um anunciante, de acordo com o que foi avançado esta terça-feira pelo jornal “Público”.

A Betano e a Vinted deixam de apoiar o “Big Brother Famosos” e a segunda marca, que era anunciante, justificou a tomada de posição ao site “Delas”.

“Como parte de uma ampla estratégia de publicidade televisiva com uma série de programas e canais, a Vinted anuncia, num formato de telepromoção, no ‘Big Brother’. Após os recentes acontecimentos no programa, podemos confirmar que estamos a suspender a nossa publicidade no ‘Big Brother’ para o resto da série”, refere a marca de roupa, para justificar: “Não toleramos qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal. Também gostaríamos de reiterar que a Vinted não está associada ao programa, nem é patrocinadora do mesmo”, remata, citado pelo Delas.