“Big Brother”, festa, música e “Champions”: como vai ser setembro na TVI

Uma nova edição do “Big Brother”, “Festa é Festa”, “Liliana e Bruno – O Casamento”, “Uma Canção Para Ti” e Liga Campeões: os planos da TVI para setembro.

A estação privada prepara-se para a estreia de mais uma edição do “reality show” “Big Brother”. O formato será conduzido, novamente, pela diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira e vai juntar famosos e anónimos.

Ainda no início de setembro o público pode assistir também à emissão, em direto, do casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida. A transmissão da cerimónia acontece a 2 de setembro, com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes como anfitriões. Zé Lopes será o repórter de serviço.

A dupla de apresentadores do casamento vai conduzir a final de “Uma Canção Para Ti”, tal como aconteceu nas restantes emissões. O grande vencedor do concurso para os mais novos será conhecido a 4 de setembro.

Rita Pereira, Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A, Rui Massena são os jurados de “Uma Canção Para Ti”.

O final da temporada de verão da novela “Festa é Festa”, com atores como Pedro Teixeira, Ana Guiomar e Pedro Alves, chega ao fim, com os habitantes da aldeia da Bela Vida a juntarem-se aos habitantes da aldeia Galega da Merceana.

No que diz respeito ao desporto, a TVI transmite em setembro jogos de futebol da Liga dos Campeões.