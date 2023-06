“Big Brother”: Formato está de volta para animar as noites de domingo

Após vários meses de intervalo, o “Big Brother”, “reality show” da TVI, está de volta. O anúncio foi feito por Cristina Ferreira através das redes sociais.

Esta segunda-feira, 19 de junho, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para anunciar que o “Big Brother” está de volta: “Aí vamos nós outra vez. Vens?”, escreveu na legenda do vídeo promocional.

Após várias edições seguidas, o “Big Brother”, “reality show” da TVI, foi exibido pela última vez no dia 31 de dezembro de 2022. Na época, Miguel Vicente, que fazia par romântico com Bárbara Parada, ficou em primeiro lugar com 73 por cento dos votos.

O formato passou por um período de intervalo, em que foi apresentado um novo programa “O Triângulo”, terminado a 29 de maio aquando da vitória de Carolina Aranda.

As inscrições para a próxima edição do “Big Brother” já estão abertas no site da TVI, mas a data de estreia ainda não foi revelada.