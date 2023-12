“Big Brother”: Francisco Monteiro é finalista e Francisco Vale foi expulso

Francisco Monteiro é o segundo finalista do “Big Brother”. Já Francisco Vale não teve a mesma sorte e foi expulso na gala deste domingo.

Francisco Monteiro garantiu neste domingo a passagem à final do “Big Brother”: o “vilão” da “casa mais vigiada do país” junta-se, assim, a Joana Sobral, a primeira finalista.

Menos sorte teve Francisco Vale. O jovem foi expulso pelos telespetadores com 37 por cento dos votos. “Vivi momentos fantásticos, conheci pessoas fantásticas e o que levo é isso”, disse o agora ex-concorrente.

Já André mantém-se no programa conduzido por Cristina Ferreira, depois de obter 63 por cento. Mas o concorrente está já nomeado para sair no próximo domingo, juntamente com Hugo Andrade, Márcia Soares e Jéssica Galhofas.