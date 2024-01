“Big Brother”: Francisco Monteiro é o grande vencedor do “reality show”

Francisco Monteiro sagrou-se na noite desta segunda-feira o grande vencedor da mais recente edição do “Big Brother”.

Entrada com o pé direito em 2024: Francisco Monteiro sagrou-se vencedor da mais recente edição do “Big Brother”, ao conquistar 60 por cento dos votos, nesta segunda-feira, dia 1 de janeiro, já de madrugada. Hugo, o outro finalista, ficou em segundo lugar, com 40 por cento.

“Não sei bem o que hei de dizer”, disse o vencedor do “reality show” da TVI. “Nem que tenha de mover montanhas, mas vou retribuir todo o cainho que me deram”, acrescentou Francisco Monteiro, de seguida.

Em quinto lugar ficou André, com apenas dois por cento das votações dos telespetadores que acompanham o programa. Joana assegurou a quarta posição, com cinco por cento, enquanto Márcia ficou nos três finalistas, com 14 por cento.