“Big Brother”: Galas ao vivo passam para sábado à noite

É oficial: as galas ao vivo do “reality show” “Big Brother” vão passar a ser transmitidas pela TVI aos sábados à noite, deixando os domingos para o “All Together Now”.

Depois de a Imprensa nacional ter avançado que as emissões conduzidas por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos iriam passar para sábado, eis que chega a confirmação por parte do canal.

Numa nota enviada às redações, esta terça-feira, 23 de fevereiro, a TVI informou que este domingo será o último em que a Gala é emitida. Estas alterações acontecem com a estreia do concurso “All Together Now” para 7 de março.

A nova aposta da estação de Queluz de Baixo trata-se de um concurso de talentos que conta com 100 jurados e com a diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira, como apresentadora.