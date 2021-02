“Big Brother”: Gonçalo Quinaz quer desistir do “reality show”

Gonçalo Quinaz está a ameaçar desistir do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI, e abandonar a casa na Ericeira.

O concorrente quer sair do formato do canal depois de ter recebido informações do exterior do próprio primo, que pediu para o jogador sair da casa na Ericeira, esta segunda-feira, 22 de fevereiro.

“Gonçalo, já chega. Sai. Estamos aqui à tua espera. Está aqui a tua mãe”, ouviu-se.

O jogador estava no jardim quando ouviu os gritos do primo e respondeu que iria sair de imediato. “Se não me abrem a porta eu vou saltar o muro”, ameaçou.

A produção do “Big Brother – Duplo Impacto” ainda não confirmou a desistência.